Vezirköprü'de 11 milyon fidana yoğun ilgi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Proje kapsamında ilçenin Çaputlu mevkisinde 12 bin 156 fidan dikilerek Samsun'da rekor kırıldı. Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleşen fidan dikimi kampanya kapsamında 11.11. 2019 tarihinde saat 11.11'de fidan dikimine siren sesi ile İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz'ın start vermesiyle başladı. Fidan dikiminden önce bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz Kampanyanın Vezirköprü ayağını gerçekleştirmek için katılım sağlayan ilçedeki kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri , öğrencilere,okullara katılım sağlayan herkese tüm Vezirköprülülere teşekkür ederek ilçe halkının ağaca ve ormana olan sevginin yoğun katılımla bir kez daha gerçekleştiğini söyledi. Kurnaz bu etkinlikle çevre duyarlılığını artırma ağaç ve arman sevgisini geliştirmenin hedeflendiğine dikkat çekerek, Vezirköprü ilçesinin 12 bin 156 fidan dikerek Samsun'da en fazla fidan diken ilçe olduğunu Vezirsuyu Tabiat Parkı civarına 7 bin 556 selvi , defne, erguan,oya ve akça fidanı dikildiğini belirtti.



"Bize yakışanı gerçekleştirdik"

İlçenin Kızılkese mevksinde de 4 bin 600 kuşburnu fidanı dikileceğini ve yöreye ekonomik katkı sağlayacağnı dile getiren Kurnaz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı en büyük orman varlığına sahip Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü olduğuna vurgu yaparak, "Bize yakışanı gerçekleştirdik. Vezirköprü Samsun'da 16 bin 650 fıdanın 12 bin 156 sını dikerek rekor kırmıştır. Başta Orman İşletme Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diyerek mutluluğunu belirtti. Konuşmanın ardından saat 11.11'de siren sesi ile protokol tarafından fidan dikimi başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğretmenler, öğrenciler, kamu kurumları, vatandaşlar , sporcular gruplar halinde fidan dikerken en çok ilgi Cumhuriyet Anaokulunun fidan diken minik öğrencilerine gösterildi. Fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çelik, Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, okul müdürleri, sivil toplum örgütleri, sağlık çalışanları,orman işletme personeli, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere 3 bin kişi katıldı.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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