Kaymakam Yılmaz, Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz, “Sanal Gerçeklik ve Farkındalık Projesi” ile Türkiye birincisi olan öğrenci Ahmet Yusuf Altınnur'u makamında ağırlayarak kutladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen fikir ve kısa film yarışmasında fikir bazında Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur, “Sanal Gerçeklik ve Farkındalık Projesi” ile Türkiye birincisi oldu.

Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO Müdürü Hüseyin Yavuz, Müdür Yardımcısı Halit Gökçe, Rehberlik Öğretmeni Yusuf Tektaş ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Amacının sanal gerçeklik ve farkındalık fikrinin rehberlik servisine başvuran öğrencilerin kaygı durumlarını en aza indirmek olduğunu belirten Ahmet Yusuf Altınnur, “Okulumuzda rehberlik öğretmenimizle sınav streslerini azaltabilmek ve bir takım okul içi ve okul dışı problemlerimizi çözmek stres ve sıkıntılarımızı en aza indirmek için yaptığımız görüşmelerde dış etkenlerin zaman zaman devreye girmesi ile yeterli verimi alamıyorduk. Bunun üzerine bu görüşmelerimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye düşünmeye başladım ve sanal gerçeklik fikrini öğretmenlerimize anlattım. Fikrimi beğendiler ve uygulama noktasında bana gerekli yardım ve desteği sağladılar. Fikrimin bakanlığımız tarafından beğenilmesi ve Türkiye birinciliğine layık görülmem benim, ailem, okulum ve ilçemiz için onur ve gurur kaynağıdır. Bundan sonra fikir bazında farkındalık oluşturabilecek, gerçekleştirilebilecek projeler üretebilmek için sürekli eğitim ve araştırma içerisinde olacağım” dedi.

Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO’da rehberlik servisinde bulunan alet ve teknikleri kullanılarak sanal gerçeklik fikri hayata geçirildi. 2018 yılında oryantirikte de il derecesi alan Alttınnur, hedefinin bilgisayar yazılım mühendisi olmak olduğunu belirtti.

Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz ise Alttınnur’u tebrik ederken, "Ülkemizde ekonomik, sosyal, ticari ve diğer alanlarda farkındalık oluşturabilecek fikir bazında uygulanabilir düşüncelere ihtiyacımız var. Öğrencimizin bu fikri düşüncesi fikir ve uygulanabilirlik noktasında çok değerli ve güzel. Bu fikrin ülkemizde birçok farklı alanlarda kullanılabilir olması, çalışmaların daha verimli hale getirilmesi, üretimlerin verimli hale getirilmesi, çalışma ortamlarının çok daha başarılı olması bu fikri daha da önemli bir noktaya getiriyor. Öğrencimizi bu çalışmasından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan Verimlilik Ödülleri çerçevesinde almış olduğu Türkiye birinciliğinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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