10 ayda 1 milyon 267 bin 336 yolcuya hizmet verildi

SamsunÇarşamba Havalimanında 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 267 bin 336, uçak trafiği 12 bin 325, yük trafiği ise 11 bin 941 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından Ekim 2019’da da 116 bin 174 yolcu hizmet aldı.

Vali Osman Kaymak, Uluslararası SamsunÇarşamba Havalimanı içdış hat yolcu trafiği, inişkalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ekim ayında SamsunÇarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 106 bin 6, dış hat yolcu trafiği 10 bin 168, toplam yolcu trafiği ise 116 bin 174 oldu. 2019 yılı Ekim ayında SamsunÇarşamba Havalimanına iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği 1396, dış hatlar uçak trafiği 93 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1489 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ekim ayında SamsunÇarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1066 ton oldu. SamsunÇarşamba Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 267 bin 336, uçak trafiği 12 bin 325, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 11 bin 941 ton olarak gerçekleşti” dedi.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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