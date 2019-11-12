Yüzlerce çocuk ‘Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği’nde Etkinlikle çocukların diş hekimi korkusunu yenmesi amaçlandı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte yüzlerce çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında halkı bilinçlendirme ve öğrencilerin ağız diş sağlığı taramalarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinin bahçesinde 'Ağız Diş Sağlığı Şenliği' düzenlendi. Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği’ne Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri katıldı.

14 Kasım'da son bulacak şenlik kapsamında üç gün ağız diş sağlığının önemi vurgulanacak. Şenliğin ilk gününde plak boyama solüsyonu ile doğru diş fırçalama teknikleri anlatılmasının yanı sıra, görsel veriler ile ağız içinde yetersiz fırçalanan alanlar kişilere gösterildi. Ağız florasında bulunan bakteri örnekleri mikroskopla gösterilerek, beslenmenin ağız diş sağlığının ve genel sağlığın önemi vurgulandı.



"Çocuklara uygulamalı eğitim"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlen şenlikte ilk gün çocuklar ağız diş atölyesi bölümünde boyama yaparak süt dişi sayılarını öğrenerek, PVC kaplı diş fırçalama kartonları ile fırçalama yaptı. Diş yapıştırma ile dişleri tanıyıp özelliklerini öğrenen çocuklar ayrıca asitli içeceklerde bir hafta bekletilen gerçek dişlerin görsel değişimini gözlemleyerek sağlık üzerindeki etkisini öğrendiler.



"Diş ve diş eti hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunları arasında"

Şenliğin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Ağız ve diş sağlığı hastalıkları; diyabet, kalp ve damar hastalıkları, büyüme ve gelişme geriliği, mide bağırsak hastalıkları, gebelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi birçok soruna neden olmaktadır. Kronik hastalığı olan bireylerin özellikle bu anlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek için farklı ortamlarda eğitimler düzenlenmelidir. Eğitime özellikle küçük yaşlarda başlanmalı, ağız ve diş bakımı alışkanlık haline getirilmelidir. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu ağız diş sağlığı çalışmaları kapsamında halkı bilinçlendirmek ve öğrencilerin ağız diş sağlığı taramalarının yapılması için böyle bir eğitim düzenledik" dedi.



"Ağız ve diş sağlığı etkinliğini çok önemsiyoruz"

Akabinde kürsüye gelen Samsun Valisi Osman Kaymak ise "Çocuklar bizler için çok kıymetlidir. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı etkinliğini çok önemsiyoruz. Bizler Samsuna sağlık kenti diyoruz. Gerçekten Samsun bölge hastaneleri ve sağlık turizmi ile çok önemli bir yeri olan ilde yaşıyoruz. İlk adım kentiyiz ve bölgemize önderlik yapıyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda da en iyi uygulamaların, model uygulamaların, örnek uygulamaların Samsun'da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinlik öğretilenler çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim stantlarını gezen Vali Kaymak ve protokol üyeleri çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirerek etkinlikten ayrıldı.

Ağız Diş Sağlığı Şenliği ile öncelikle çocukların ilk diş hekimi buluşmasını eğlenceli ve eğitici bir ortamda yapmak ve diş hekimi korkusunu yenmek amaçlandı. Çocukların rutin diş hekimi kontrollerini korkuyla değil, sabırsızlıklarla bekledikleri keyifli bir yolculuk haline getirmek bu şenliğin en büyük hedefi.

Erişkinler için beslenme ve diyet uzmanı ve fizyoterapistin de bulunduğu şenlikte 14 Kasım’ın Dünya Diyabet Günü olması nedeniyle hekimler ve diyabet hemşireleri diyabet hastalarına destek olacak.

Tüm bu etkinliklerle koruyucu ağız diş sağlığı hakkında eğitimler verilecek. Şenliğe katılanlar hem eğlenecek hem öğrenecek.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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