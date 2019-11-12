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Kış lastiği zorunluluğu başlıyor TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta ...

İHA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık'ta başlayacak olan 'kış lastiği takma zorunluluğu'nu hatırlatarak, "Kış lastiği hayati önem taşıyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı" dedi.

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak" “Kış lastiği hayati önem taşıyor” “Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık’ta başlayacak olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’nu hatırlatarak, “Kış lastiği hayati önem taşıyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı” dedi.
Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Ticari ve uzun yol araçlarının yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan araçların da kış lastiği takması zorunlu. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, güvenlik açısından kış ayının sert geçtiği yerlerde şehir içinde de kış lastiğinin kullanılması gerektiğini söyledi.

“Kış lastiği hayati önem taşıyor”
Kış lastiğinin, kışın sert geçtiği yerlerde hayati önem taşıdığını belirten Fevzi Apaydın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2017’de çıkardığı yasa ile 1 Aralık ile 1 Nisan arasındaki 4 aylık dönem içerisinde kış lastiği takmak zorunluğu getirildi. Kış lastiğini tüm ticari araçlar ve şehirler arası çalışan araçlar takmam zorunda. Bu lastiği takmayanlara da ceza yazılacak. Cezadan daha da önemlisi kışın sert geçtiği yerlerde aralık, ocak, şubat ve mart gibi aylarda bazı yerlerde don olayları ve buzlanmalar oluyor. Kış lastiğinin özelliği; tabanı yolu diğer lastiklere oranla daha çok tutuyor, yol emniyetini ve direksiyon hakimiyetini sağlıyor. Kış lastiği şoförler açısından çok büyük önem arz ediyor. Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu var ama kışın sert geçtiği yerlerde de özel vasıtaların da takmaları hayati önem açısından çok önemlidir. Isı derecesi 7 derecenin altına düşmeyen yerlerde ise uygulama valiliklere bırakılmıştır. Oradaki hava şartlarına göre valilik kararına göre bu lastikler takılıyor veya takılmadan araçlar seyir ediyor. Ne olursa olsun il dışına çıkacak olan sıcak iklimdeki araçlar dahi özel araç bile olsa kış lastiği takmak zorunda. Çünkü bu yolar sadece ticari araçlara değil, tüm araçlara açıktır” diye konuştu.

“Fren emniyeti ve direksiyon hakimiyeti için kış lastiği zorunlu”
Kış lastiğinin neden zorunlu olduğunu da aktaran Apaydın, şunları söyledi:
“Kış lastiğini mevsiminde takan insanlar, yazın bu lastiği çıkartıp başka lastik kullanıyorlar. Kış geldiğinde eski lastiğin diş kalınlığı kafi geliyorsa bir daha kullanabilirler. Yani 1 defaya mahsus değildir. Bazıları kış boyunca 2 bin km yol yaparlar bazıları ise 15 bin km yol yapar. Eğer az km yapıyorlarsa kış lastiklerini belli bir dereceye düşene kadar kullanabilirler. Lastik satıcılarından öğrendiğimiz kadarı çok farklı rakamlar da uygulanmamaktadır. Yazın giydiğimiz ayakkabıları kışın kullanamıyorsak, araçları da böyle düşünmeliyiz. Bu çok büyük bir külfet de getirmiyor. Daha güvenli bir yolculuk için kış lastiği mutlaka kullanılmalı.”

Kış lastiği fiyatları 250 TL ile bin TL arasında değişiyor
40 yıldır oto lastikçisi olan Mahmut Şentürk ise, “Sürücüler kış lastiklerini taktırmaya başladı. Bir kış lastiğini takmasına lastik başına 10 TL alıyoruz. Kış lastiğinin fiyatı ise ebadına ve fiyatına göre değişiyor. Kış lastiğinin tanesi 250 liradan başlıyor, bin TL’ye kadar çıkıyor. Kış lastiği, düzgün kullanıldığında 4 kış kullanılabilir. Bir lastiğin ömrü 60 bin 70 bin kilometredir. Kış lastiği yazın kullanılırsa, kauçuğu çok olduğu için çabuk eriyor” diye konuştu.

SAMSUN

12 Kasım 2019 Salı

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