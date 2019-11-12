Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından kurulmakta olan Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak basında “Mahkeme Santrali Durdurdu” başlığı ile yer alan haberlerin yanlış ve eksik bilgilendirme olduğu bildirildi.

OKE’den, “Mahkeme Santrali Durdurdu” haberiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, santral inşaatının sürdüğü belirtilerek konu edilen kararın depolama alanındaki bazı eksiklerle ilgili olduğu kaydedildi.

Açıklama da şöyle denildi:

“Samsun ile Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'nde kurulumu planlanan 'Biyokütle Enerjisi Ham madde Açık Depolama Sahası' alanında şirketimiz üzerine kayıtlı olan parsellerin bir kısmının izin süreçleri mahkemeye sunulan dosyadaki teknik bilgi ve belge eksikliği nedeniyle T.C. Samsun 3. Bölge Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere yürütmenin durdurulması kararı tebliğ edilmiştir. Avukatlarımız itiraz dosyasında bakanlıktan alınan gerekli izinleri, teknik bilgi, belge eksiklerini ve savunma metnini mahkemeye sunacaklardır. Yürütmeyi durdurma kararı Biyokütle Enerji Santrali İnşaat Alanı için değil, ham madde depo sahası parsellerinin bir kısmı için verilmiştir. İnşaat süreçlerimizi ilgilendiren Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi 108,109,110 ve 111 No'lu parseller üzerinde herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.”

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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