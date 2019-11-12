Samsun Öğretmenevinde düzenlenen sertifika töreni ile kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenler ödüllendirildi.

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerini artırılması amacıyla yürütülen ’Etwinning’ faaliyeti kapsamında Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Samsun Öğretmenevinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “2017 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi sayısının 64, 2018 yılında ise 68 olduğunu, 2019 yılında ise yaklaşık yüzde 65 oranında artış sağlandı. Toplam 111 kalite etiketinin öğretmenlerimizin almaya hak kazandı" dedi.

Kalite etiketi alan öğretmenleri tek tek tebrik eden Coşkun Esen, öğretmenlere sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Etwinning’ faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta ise Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendiriliyor.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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