Efsane başkan İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevlerini bıraktı

– Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı ve Samsunspor A.Ş. ortaklarından İsmail Uyanık, kulüpteki çift başlılığı sona erdirmek adına Samsunspor A.Ş’deki görevini bıraktığını açıkladı.

Başkan İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sosyal medyadaki açıklamalarının ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kulüpteki iki başlılıktan dolayı şirketteki görevini bıraktığı ifade eden Başkan Uyanık, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor A.Ş.’deki görevini bıraktığını açıklayan İsmail Uyanık, “Son 34 toplantıda benden bırakma kararı duymayı bekliyordunuz. Bugün o gün geldi. Şirketten ve Samsunspor’da üstlenmeye çalıştığım vazifeden bugün ayrılma günü. Ayrılıyorum artık. Samsun’da bu çift başlılığın olmasının Samsun’a zarar verdiğini görüyorum ve kendi kişisel adıma da burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta İstanbul’da Yüksel Yıldırım ile de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bu akşam için de bir toplantı organize etmiştik. Gece saatlerinde sosyal medyada yazılanlardan sonra konuşacak pek fazla bir şeyin de kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Samsunspor’daki ortaklığımdan ve Samsunspor’da yapmaya çalıştığım görevlerden ayrılıyorum. İstifa etmiyorum, bu kulübün ortağıyım. Şirketi bırakıyorum. Samsunspor’un daha iyi olacağını düşünüyorum. Tek başlılık olduğunda Samsunspor’un daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Samsunspor’u yönetecek insanların da performanslarının artacağına inanıyorum” dedi.

Uyanık, konuşmasının sonunda şirket yönetimdeki görevini bıraktığını, Samsunspor Kulübü Derneği’ndeki başkanlık görevinin devam ettiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Uyanık, bırakma kararının ardından toplantıya gelen taraftar ile vedalaştı. Samsunsporlu futbolcular da Uyanık’ın toplantısında kulüp binası önünde hazır beklediler.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

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