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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canik Belediyesi tüm ekibiyle sahada

İHA

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaklaşan kış şartlarından önce yol çalışmalarını bitirmek için Fen İşleri Müdürlüğünün tüm ekibiyle sahada olduğunu belirtti.

Canik Belediyesi tüm ekibiyle sahada

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaklaşan kış şartlarından önce yol çalışmalarını bitirmek için Fen İşleri Müdürlüğünün tüm ekibiyle sahada olduğunu belirtti.
Kırsal bölgede yol açma ve ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yol medeniyettir diyerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçe bazında başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında mahallelerde yol açma ve asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz, vatandaşların istek ve önerilerini de dinliyoruz. Samgaz ile istişare halinde yapılan çalışmalarda halkın kapısına kadar doğal gaz getirme çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlk etapta doğal gaz çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Teknepınar ve Atatürk mahallelerimizde yol açma çalışmaları başlatıldı. Vatandaşın ‘Yol açılamadığı için evlerimize doğal gaz alamıyoruz’ ibaresini ortadan kaldırmak için bütün gayretimizle Büyükşehir belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konfordan faydalanması için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“Seferberlik içindeyiz”
Vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda, çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu güne sekiz aylık bir süre geçti. Mahallelerimizde yol açma, tamirat tadilat, yama satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar ihtiyaca göre bir plan program dâhilinde yapılıyor. Mahalle sakinlerimizin muhtarımızın talepleri doğrultusunda onarımları gerçekleştiriyoruz. Uygulamadan halkımız son derece memnun. Sadece merkez mahallelerimizle sınırlı kalmayarak kırsal bölgelerdeki bütün mahallelerimizde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşan kış şartlarından önce yol seferberliğini tamamlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

SAMSUN

12 Kasım 2019 Salı

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