Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Doyran Mahallesi Çınarlı sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 55 ANF 89 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen S.S.(54) yönetimindeki 42 CRP 99 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen S.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.