FETÖ'den aranan genç teslim oldu

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Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve hakkında ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen OMÜ Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A., dün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.A.A., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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