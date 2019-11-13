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Samsun-Muğla arasında “Sevgimi Zarfa Koydum” projesi

İHA

– Samsun İlkadım Derecik İlkokulu ile Muğla Ula Kızılkaya İlkokulu öğrencileri arasında Sevgimi Zarfa Koydum projesi hayata geçirildi.

Samsun-Muğla arasında “Sevgimi Zarfa Koydum” projesi

– Samsun İlkadım Derecik İlkokulu ile Muğla Ula Kızılkaya İlkokulu öğrencileri arasında Sevgimi Zarfa Koydum projesi hayata geçirildi.
Okullar arası duygusal bağ kurmak, öğrencilerin anlatım becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile öğrencilerin empati duygularını kullanarak iletişim kurmaları sağlanıyor. Projede öğrenciler mektupları sınıf etkinliklerinde serbest etkinlik saatinde kendi el yazılarıyla yazıyor. Mektup, zarf ile posta giderlerini öğretmenleri karşılıyor. Mektuplar karşılıklı olarak okulun adreslerine postalanıyor.

“Bu bir gönül köprüsüdür”
Konuyla ilgili olarak konuşan Derecik İlkokulu Müdürü Saffan Bölükbaş, "Bu bir gönül köprüsüdür. Proje uzakları yakın etmiş kardeşlik köprüsü kurulmuştur. Birçok okula örnek olacak bu tarz projelerin çevre bilinci açısından sosyal gelişim için faydalı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Öğrencilerde de farklı bir heyecan oluşturdu”
Proje danışmanı ve koordinatörü sınıf öğretmeni Nalan Yurttaş ise yaptığı açıklamada, “Mektuplaşma kültürünün de yaşatıldığı ‘Sevgimi Zarfa Koydum Projesi’ öğrencilerde de farklı bir heyecan oluşturdu. Öğrenciler okula postacı geldiğinde okula gelen zarfların hemen başına geçip kendi mektuplarını sormaya başlıyorlar” açıklamasında bulundu.

SAMSUN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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