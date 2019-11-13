EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı YEDAŞ elektrik teknisyenleriyle buluştu

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Müşteri Memnuniyeti çalışmaları kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

YEDAŞ yetkililerinin sunumu ile başlayan toplantıda, proje onay, bağlantı ve yeni tesis kabul süreçlerinin online olarak yürütüldüğü EDAŞONLİNE sistemi ilgili geliştirmeler başta olmak üzere; ilgili mevzuatların uygulamaları, bağlantı başvurusu süreleri, fen adamlarının yetkileri, bağlantı projeleri onayları ve bölgedeki elektrikçilerin uygulamaları konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, hizmet performanslarını artırmak için mevzuatı göz önünde bulundurarak bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sistem kurulduğunu belirterek, yapılan toplantıda görüşülen konular ile bu sistemin daha da geliştirilerek tüm tüketicilere kaliteli ve hızlı hizmetin sunulması için çalışmalara sıkı bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi.

Şirketin sorumluluk alanında yürütülen süreçlerden; proje onayları, bağlantı başvuruları ve yeni tesis kabul işlemleri ve yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıya Türkiye Elektrik Elektronik ve Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Oda Başkanları ve beraberinde bölgede hizmet veren elektrikçiler katıldı.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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