"Lösemiye Karşı El Ele" kermesi

– Liv Hospital Samsun, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen “Lösemiye Karşı El Ele” adlı gıda kermesine ev sahipliği yaptı.

Liv Hospital Samsun, Mutluluğun Kanatları Derneği ile birlikte Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tüm geliri lösemi hastası çocuklar yararına kullanılacak olan “Lösemiye Karşı El Ele” gıda kermesine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte bir kreşten minikler kendi elleriyle hazırladıkları kurabiye ve anahtarları lösemi hastası kardeşlerine destek sağlamak amacıyla Liv Hospital çalışanlarına ve misafirlerine sattı. Maske takarak satış yapan kreş minikleri ve Mutluluğun Kanatları Derneği üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası için farkındalık oluşturdu.



“Kermese ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Kermes ile ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yavuz Sultan Selim Cerrah, “Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Mutluluğun Kanatları Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Lösemiye Karşı El Ele’ gıda kermesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Toplanan tüm gelir kermes çalışmasını üstlenen Mutluluğun Kanatları Derneği tarafından çocuklarımızın yararına kullanılacak. Minik öğrencilerimizin hazırladığı kurabiyeler, anahtarlıklar, dernek üyelerinin ve personelimizin kermes için hazırladığı tüm yiyecekler yoğun ilgi gördü. Emeği geçen herkese katkılarından ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, “Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Liv Hospital Samsun’da gerçekleştirdiğimiz kermesimize başta ev sahipliğinden ötürü Liv ailesine, katkılarından ötürü Liv Hospital Samsun yönetim kurulu, çalışan ve hekimlerine; bizlere gıda desteği veren ve kermesimizi ziyaret eden herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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