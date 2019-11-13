Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. İ.Y.'yi hastaneye götüren araca ise silahlı saldırı düzenlenirken söz konusu olayla ilgili 4 kişi de tutuklandı.

Bıçakla yaralama olayına karıştığı iddia edilen 16 yaşındaki O.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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