Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı

Samsun Alaçam Osman Tural Ortaokulu öğrencileri topladıkları mavi kapakları engelliler derneğine bağışladı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 ayda 20 kilo mavi kapak toplayan öğrenciler topladıkları kapakları Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal teslim etti. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Dernek Başkanı Topal, "Öğrencilerimizin desteği ile inşallah ihtiyacı olan bir başka engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalyeye kavuşacaktır" dedi.
SAMSUN
13 Kasım 2019 Çarşamba
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