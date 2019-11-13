MHP’li Karapıçak: “Anlık olayların ittifaka zarar vermesine izin vermeyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Cumhur İttifakı’nın tarihi görev ve sorumluluklarını omuzlarımızda hissederken, ülke için adına ‘beka’ dediğimiz bu süreçte anlık olaylar ve durumların hiçbir önemi olmadığı gibi ittifaka zarar vermesine de izin vermeyiz” dedi.

Abdullah Karapıçak yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhur İttifakımız; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliklerinde; ülkemizin ali menfaatlerini, milli birlik ve beraberliğimizi esas alan bir anlayışı ifade etmektedir. Beka dediğimiz bu süreçte esas olan, kişiler ve olaylar değil milletimizin âli menfaatleri doğrultusunda yol aldığımız Cumhur İttifakı’dır. İttifakın temelleri, Milli Mücadele’nin başlangıç şehri olan Samsun’da çok daha sağlamdır. Cumhur İttifakı çıkara, alver sürecine dayalı bir ittifak olmadığı gibi masa başında kurulan bir ittifak da değildir. Bu bağlamda Samsun’da Cumhur İttifakı’na zarar verecek söylem, eylem ve polemiğe, kötü niyetli yaklaşımlara ittifakın tarafları olarak izin vermeyiz. Cumhur İttifakı’nın tarihi görev ve sorumluluklarını omuzlarımızda hissederken, ülke için adına ‘beka’ dediğimiz bu süreçte anlık olaylar ve durumların hiçbir önemi olmadığı gibi ittifaka zarar vermesine de izin vermeyiz ve vermeyeceğiz” diye konuştu.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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