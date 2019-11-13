Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı

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Samsun'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu suçundan tutuklanarak açık cezaevinde cezasını çeken Afgan B.C., kaldığı cezaevinden firar etti. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta otururken bekçiler tarafından yakalanan B.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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