Canik zabıta görevde

– Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yenilenen kadrosuyla ilçede düzen ve asayişe önemli katkılar yapıyor.

İlçede yaşayan vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürürken, bölge halkının huzuru ve refahı için gündüz mesaisi dışında gece ekibi de kurarak çalışmaya başlayan Canik zabıta personeli yaptığı denetimlerde halkın daha ucuz, temiz, güvenli alışveriş yapmasına da destek oluyor. Bu kapsamda haftanın 7 günü 24 saat sorumluluk alanlarında görev yapmaya devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin görevleri dışında vatandaşların güvenliği için önlemler alıyor.



Şikâyetlere anında çözüm

Belediyenin telefon ve WhatsApp hattına vatandaşlardan gün içinde gelen talep ve şikâyetleri tarafına ulaştırılan Zabıta Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerle koordine halinde hemen adrese gidip, gerekli işlemleri uyguluyor. Görüntü kirliliği, kaldırım işgalleri, gürültü ve esnafın yanlış uygulamalarını gidermeyi amaçlayan zabıta, yapmış oldukları çalışmalarla vatandaşların beğenisini topluyor.



“Birlikten kuvvet doğar”

Zabıta Müdürlüğü personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin gülen yüzü olan, her konuda vatandaşın sorunlarını çözmeye çalışan Zabıta Müdürlüğü personelimiz görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bizler de Zabıta Müdürlüğümüze günümüz yaşam koşullarına daha iyi hazırlamak için eğitim faaliyetleri ve psikolojik anlamda destek sağlıyoruz. Zabıtanın daha duyarlı, ilkeli olmasına katkı sağlamanın yanı sıra gelen şikâyet ve talepleri en kısa sürede çözüm odaklı haline getirmeleri bizleri son derece memnun ediyor” dedi.

SAMSUN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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