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Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ...

İHA

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram: “Şehrimizde çözülmesi gereken birikmiş problemler var” “7 ayda 175 milyon TL borç ödedik”

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin 2020 yılı mali bütçesi komisyon tarafından oy birliği ile kabul edilerek, meclise havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 7 aylık görev sürecinde 175 milyon TL borç ödendiğini, 5 yıllık hizmet süresinin sonunda borçların büyük oranda ödeneceğini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. İlgili bürokratların da katıldığı komisyon toplantısında Genel Sekreter İlhan Bayram, 2020 performans programı ve 2020 yılı mali bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Şehrimizde çözülmesi gereken birikmiş problemler var”
Samsun’un sorunlarını çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten İlhan Bayram, “Geldiğimizden beri belediye olarak en fazla üzerinde durduğumuz, para harcadığımız, yatırım yaptığımız kalem kırsala yapılan hizmetlerdir. Yollara yatırım yapınca dolayısıyla kırsalın tarımına da hayvancılığına da yatırım yapmış oluyorsunuz. Şu anda yaptığımız kırsal mahalle yolu 450 km’yi geçti. ‘Sadece gelen gelir ile ona göre gider bütçesi yapacağız, denk olacak her şey, ondan sonra da her şey güzel olacak’ böyle bir şey yok. Bu şehir Karadeniz’e açılan kapı. Bana göre Karadeniz’in başkenti. Bu şehirde yapmamız gereken çok şey var. Bu şehrin insanlarının beklentileri var. Şehrimizde çözülmesi gereken birikmiş problemler var. Biz bunları çözmek için Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde proje üretiyoruz. Birçok proje hakkında çalışıyoruz. Elimizdeki kaynaklarla bunları yapma şansımız yoktur. O zaman biz ilave kaynak bulacağız. Bulduğumuz bu ilave kaynaklarla da bu yatırımları yapacağız. ‘Samsun bu bölgede parlayan bir yıldızdır’ diyorsak, o zaman bunun altını dolduracaksınız. Burada yaşayan insanlara daha güzel hayat şartlarını, daha güzel bir şehirde yaşama imkanını vereceksiniz. Bu bütçe öngörülenin de çok üzerinde bir performans sağlanacak. Yüzde 100’ün de üzerinde performans sağlanacak. Nasip olursa gelecek sene bunları daha detaylı görüşürüz” diye konuştu.

“7 ayda 175 milyon TL borç ödedik”
Göreve geldikleri dönemden bu yana 175 milyon TL borç ödediklerini vurgulayan Bayram, şunları söyledi:
“Göreve geldiğimizden bu yana birçok borç ödendi. Bu borçların 1 senede ödenip, biteceği anlamına gelmez. Onların vadeleri var, her yıla düşen payları var onlar ödeniyor. Şu ana kadar 175 milyon TL borç ödemişiz. Sene sonuna kadar 200 milyon öderiz diye düşünüyoruz. Piyasa borçlarını önemli oranda azalttık, ödemeye devam ediyoruz. Adil bir şekilde herkese alacaklarının belli bir yüzdesini ödüyoruz. Bunları da gelecek senenin içerisinde bitireceğiz. Borç ödeniyor bir taraftan da iş yapılıyor. Yeni harcamalar yapılıyor. Geçen seneki bütçemiz bu sene 2’ye, 3’e katlanacak öyle bir şey de yok. Öyle bir geliriniz yok zaten. Bizim birçok projemiz var. Bu 5 senelik dönemde bunları yıllara yayarak hayata geçireceğiz. Bunlar için de belki ilave borçlanmaya gideceğiz. Bizim bugün itibariyle aldığımız borcu, 5 senelik dönemin sonunda çok daha az bir miktara indireceğimizi söyleyebilirim. Çünkü bütün yapılanmamız ona yönelik. Elimizde sihirli değnek yok. Hepsini bir adan ödeyip, bitirelim. Şundan emin olun; paranın kuruşunu iyi harcıyoruz, yerli yerinde harcıyoruz, değerini biliyoruz.”

Belediyelerin meclise havale edilen 2020 yılı mali bütçeleri
Komisyonlardan oy birliği ile geçen mali bütçe maddelerine Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı toplam kaynak ihtiyacı 950 milyon TL olacak. İlkadım Belediyesinin gider bütçesi 278 milyon TL, tahmini geliri 222 milyon 523 bin TL olmak üzere 55 milyon 477 bin borçlanması tahmin ediliyor. Atakum Belediyesinin gider bütçesi 210 milyon TL, gelir tahmini milyon TL. Bafra Belediyesinin gider bütçesi 83 milyon TL, gelir tahmini 83 milyon TL. Çarşamba Belediyesinin gider bütçesi 125 milyon TL, gelir tahmini 125 milyon TL. Vezirköprü Belediyesinin gider bütçesi 83 milyon TL, gelir tahmini 52 milyon TL ile 30 milyon 696 bin borçlanması tahmin ediliyor. Canik Belediyesinin gider bütçesi 85 milyon 45 bin TL, tahmini gelir 85 milyon 45 bin TL. Terme Belediyesinin gider bütçesi 60 milyon 660 bin TL, gelir tahmini 60 milyon 660 bin TL. Tekkeköy Belediyesinin gider bütçesi 96 milyon TL, gelir tahmini 96 milyon TL. Havza Belediyesinin gider bütçesi 37 milyon 374 bin TL, gelir tahmini 37 milyon 374 bin TL. Alaçam Belediyesinin gider bütçesi 24 milyon TL, gelir tahmini 24 milyon TL. 19 Mayıs Belediyesinin gider bütçesi 23 milyon 850 bin TL, gelir tahmini 23 milyon 850 bin TL. Ayvacık Belediyesinin gider bütçesi 16 milyon TL, gelir tahmini 16 milyon TL. Kavak Belediyesinin gider bütçesi 15 milyon 306 bin TL, gelir tahmini 15 milyon 306 bin TL. Salıpazarı Belediyesinin gider bütçesi gider bütçesi 12 milyon TL, gelir tahmini 12 milyon TL. Asarcık Belediyesinin gider bütçesi 9 milyon TL, gelir tahmini 9 milyon TL. Ladik Belediyesinin gider bütçesi 16 milyon 480 bin TL, gelir tahmini 16 milyon 480 bin TL ve Yakakent Belediyesinin gider bütçesi 9 milyon 471 bin TL, tahmini geliri de 9 milyon 471 bin TL olarak oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.
İlgili komisyonlardan meclise havale edilen gündem maddeleri, meclisten geçtikten sonra karara bağlanacak.

SAMSUN

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:44
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  • İKİNDİ 15:01
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  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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