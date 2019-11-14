Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”

İHA

Adalet Mahallesi'nde ikamet eden kadınları misafir eden İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”

Adalet Mahallesi'nde ikamet eden kadınları misafir eden İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini söyledi.
Konuşmasına Kadın Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerini anlatarak başlayan Başkan Lütfiye Demirtaş,30’a yakın gönüllü üye ile birlikte çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Samsun’da ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırma noktasında veren el ile alan eli buluşturan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, sosyal sorumluluk alnındaki yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Belirlenen program dahilinde İlkadım ilçe genelindeki mahalle sakinlerini misafir eden Bayan Demirtaş, Adalet Mahallesi sakinlerini Kadın Koordinasyon Merkezi Toplantı ve Sohbet Evinde ağırladı.

“Gönül bağlarını güçlendirecek bir adım attık”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın katılım sağladığı programda bu mahalleye yönelik sorunlar tartışıldı. Sosyal projelerle toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı ve gönül birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını mahalle sakinlerine ifade eden Başkan Demirtaş, “İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitelerine değer katmak bizim önceliklerimiz arasındadır. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle toplumun her kesimine ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası eşyaları, bir başka kardeşimiz için önemli bir ihtiyaç olabilir. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz ‘Hayır Çarşısı’ ile biz bu şehirde geniş kitlelerle gönül bağlarını güçlendirmek için güzel bir adım attık. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz de destekleriyle bu kardeşlik köprüsünde yerlerini alacaklar” dedi.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayata tutunduğu yardım eli olduk”
Yaklaşık 7 aylık bir sürede 135 hayırsever vatandaşın Kadın Koordinasyon Merkezine bağışta bulunduğunu dile getiren Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, bağışlanan bu yardımlarla İlkadım’da ihtiyaç sahibi vatandaşların hayata tutunma noktasında yardım eli olduklarını vurguladı. Bayan Demirtaş, “Ulaştırılan yardımlarda bizzat yer alıyorum. Evleri, gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte kendi elimizle yerleştiriyoruz” dedi.
Kadın Koordinasyon Merkezinin vatandaşlara hizmet için her zaman hazır olduğunu kaydeden Lütfiye Demirtaş, “Giyimden beyaz eşyaya, mobilyadan gıdaya ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek geniş ürün yelpazesiyle şehirde kardeşlik köprüleri kuran Hayır Çarşısıyla ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.
Programın sonunda yiyecek ve içecek ikramının ardından kadınlara, İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Hayır Çarşısı gezdirildi.

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da kentsel dönüşüm başlıyor, 20 yıllık hayal gerçek oluyor TOKİ ile protokol imzalandı, hak sahipleri ile birebir görüşmeler başladı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları başladı” “Yatay mimari olacak”
YEREL HABERLER Samsun’da kentsel dönüşüm başlıyor, 20 yıllık hayal ...
Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde ...
Prof. Dr. Kaynak: “Kariyerinizi planladığınızda yaşamınızı da planlarsınız” Prof Dr. Kaynak’tan “Kariyer ve Geleceğin Meslekleri” semineri
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kaynak: “Kariyerinizi planladığınızda ...
Hal esnafından Başkan Kılıç'a sıcak karşılama
YEREL HABERLER Hal esnafından Başkan Kılıç'a sıcak karşılama
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram: “Şehrimizde çözülmesi gereken birikmiş problemler var” “7 ayda 175 milyon TL borç ödedik”
YEREL HABERLER Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı ...
Kapkaç zanlısına adli kontrol
YEREL HABERLER Kapkaç zanlısına adli kontrol
FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
Deveci: "Atakum'da temizlik hizmetinin kalitesi artacak"
YEREL HABERLER Deveci: "Atakum'da temizlik hizmetinin kalitesi ...
'Cumhur İttifakı'ndan birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER 'Cumhur İttifakı'ndan birlik ve beraberlik mesajı
Çocuklarda göz hastalıklarında erken tanı ve tedavinin önemi
YEREL HABERLER Çocuklarda göz hastalıklarında erken tanı ve ...
Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek ...
490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Canik zabıta görevde
YEREL HABERLER Canik zabıta görevde
Alaçamlılar uzayı gözlemledi Alaçam'da Güneş Merkür kavuşumu
YEREL HABERLER Alaçamlılar uzayı gözlemledi Alaçam'da Güneş Merkür ...
Öğrenciler hayvan barınağında
YEREL HABERLER Öğrenciler hayvan barınağında
“Bir Bilenle Bir Bilge Nesil” projesi açılış töreni Yıldız: “Yarınlar, gayretli ve olumlu düşünebilene aittir” Esen: “Okuyarak kendimizi daha doğru anlayabiliriz” Vali Kaymak: “Kitap okunduğu zaman hayatın anlamı anlaşılabilir”
YEREL HABERLER “Bir Bilenle Bir Bilge Nesil” projesi açılış ...
Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Afganistan uyruklu cezaevi firarisi yakalandı
MHP’li Karapıçak: “Anlık olayların ittifaka zarar vermesine izin vermeyiz”
YEREL HABERLER MHP’li Karapıçak: “Anlık olayların ittifaka zarar ...
Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı
YEREL HABERLER Öğrenciler 20 kilo mavi kapak topladı
Başkan Özdemir’den engellilere destek
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’den engellilere destek
SAMULAŞ’tan ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım eğitimi
YEREL HABERLER SAMULAŞ’tan ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım ...
Dr. Dinççağ: “Devlet desteğine ihtiyaç var”
YEREL HABERLER Dr. Dinççağ: “Devlet desteğine ihtiyaç var”
Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
"Lösemiye Karşı El Ele" kermesi
YEREL HABERLER "Lösemiye Karşı El Ele" kermesi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X