Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

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Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Can Gürgen (27), 19 SL 068 plakalı otomobilinin yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalıma başlattı.

SAMSUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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