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17 yaşındaki gencin organları 4 kişiye umut oldu

İHA

Samsun'da kazada hayatını kaydeden 17 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 4 ayrı kişi umut oldu.

17 yaşındaki gencin organları 4 kişiye umut oldu

Samsun'da kazada hayatını kaydeden 17 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 4 ayrı kişi umut oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu mevkisinde 8 gün önce otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Sedat Şimşir, ağır yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat Şimşir ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vezirköprü Göl Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Sedat Şimşir'in dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar, Şimşir ailesi ile bağlantıya geçerek organ nakli konusunda kendileriyle görüştü. Baba Mustafa Şimşir oğlunun organlarını bağışlama kararı aldı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığında Samsun'a gelen organ nakli heyeti saat 23.30 gibi girdikleri ameliyattan gece saat 03.30 gibi çıktılar. Sedat Şimşir'in karaciğeri ve böbrekleri askeri uçakla organ bekleyen 4 ayrı hastaya nakil için Erzurum'a gönderildi.

"Bağışların en üstünü"
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar, örnek karar alan Şimşir ailesine teşekkürler ederek, "Bir gözümüzün maddi karşılığı olarak bize dünyadaki en lüks arabayı veya sarayı da verseler onunla değişmeyiz. Bir başka kişiye takılacak organ ve dokuların yedek parçası yine bir başka kişiden alınan organlarla olabilmektedir. Kişi kendi cebindeki paradan bağış yapabilir fakat kendi veya yakınının canından bir parçayı bağışlamak bağışların en üstünü olduğu kanaatindeyim. Tüm nakil yapılan hastalarımız adına, tüm bağış yapan hastalarımızın Cenab Hak onların bağışlarını cennete girmelerine vesile yapsın ve hasta yakınlarından razı olsun" dedi.
Ailenin organ bağışında bulunmasına yardımcı olan Vezirköprü Göl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Vekili Savaş Avcı ise öğrencilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ancak başka bedenlerde yaşamasının ve başka hastalara umut olmasının kendilerini teselli ettiğini söyledi.

"Biz ağlıyoruz, başka aileler seviniyor"
Baba Mustafa Şimşir ise, "Biz ağlıyoruz, başka aileler seviniyor. Başka aileler de organ bağışında bulunsunlar ve başka aileleri sevindirsinler" diye konuştu.

"Aileye teşekkür ediyorum"
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen de, "Trafik kazası sonucu hastanemize getirilen 17 yaşındaki genç kardeşimiz bir haftalık tedavi sürecinde maalesef hayata tutunamadı. Beyin ölümü tespit komisyonumuzun yapmış olduğu çalışma ile beyin ölümü gerçekleştiği tespit edildi ve durum ailesiyle paylaşıldı. Ailesinin de kabul etmesiyle organları başkalarına hayat olsun, başkalarında yaşasın diye organlarını bağışladılar. Erzurum'dan gece gelen organ nakil ekibimiz gencimizin karaciğer ve böbreklerin bir başka kişiye nakledilmek üzere aldılar ve askeri uçakla Erzurum'a götürdüler. Karaciğer ikiye ayrılarak 2 ayrı hastaya nakledilecek. Böbrekler de 2 ayrı hastaya nakledilecek. Aileye duyarlı olmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

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