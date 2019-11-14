Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı

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SAMSUN'da, polis tarafından eğlence merkezinde yapılan uygulamada, hakkında 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (32) adlı kadın yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, dün gece Kale Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada içeride bulunanların kimlik kontrolünü yapan polis, E.Ö. adlı kadının 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. E.Ö. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. E..Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



SAMSUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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