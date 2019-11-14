Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

SAMSUN'da okula gitmek için evden çıkıp sahilde yürüyen C.Y. (15), sahibiyle birlikte gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Atakum ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Okula gitmek üzere evinden çıkan ortaokul öğrencisi C.Y., arkadaşı ile buluşup sahilde yürümeye başladı. Bu sırada sahibi E.Ç.'nin gezintiye çıkardığı Rottweiler cinsi köpek, C.Y.'ye saldırdı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., çağırılan sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aşılarının tam olduğu ifade edilen köpeğin sahibi ise, Denizevleri Polis Merkezi'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



SAMSUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.