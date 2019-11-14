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Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum Çalıştayı-10 Samsun’da yapıldı

İHA

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Bugün Türkiye'de göçmenin adı 'Suriyeli' olmuş. Bu çok büyük bir haksızlık. Hangimiz göçmen değiliz ki, biz insan için yaşayan insanı özne yapan, merkeze koyan bir medeniyetin çocuklarıyız" dedi.

Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum Çalıştayı-10 Samsun’da yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Bugün Türkiye’de göçmenin adı 'Suriyeli' olmuş. Bu çok büyük bir haksızlık. Hangimiz göçmen değiliz ki, biz insan için yaşayan insanı özne yapan, merkeze koyan bir medeniyetin çocuklarıyız" dedi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen “Sosyal Uyum Çalıştayı10” Samsun’da yapıldı. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu arttırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen çalıştayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda önemli bilgiler verildi.
Programın açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Sosyal uyum; göçmenlerimizin bulunduğu şehrimizde kendisini rahat ve huzurlu hissetmesi, temel insani ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır bir şekilde karşılayabilmesi, göçmen ve ev sahibi toplum arasında birlikte yaşama kültürünün gelişmesi, uyumun ahenkli bir şekilde toplumsal yaşamın akışını sağlanması, sosyal istikrarın hem sağlanması hem de teminat altına alınması açısından son derecede önemlidir” dedi.

“Hangimiz göçmen değiliz ki..."
"Bugün Türkiye’de göçmenin adı Suriyeli olmuş, bu çok büyük bir haksızlık" diyerek katılımcılara seslenen Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “Hangimiz göçmen değiliz ki, biz insan için yaşayan insanı özne yapan, merkeze koyan bir medeniyetin çocuklarıyız. Türkiye insanlığa ve vicdana hizmet ediyor. Göç politikalarını kurgulamak, yönetmek ve yürütmek ile ilgili olarak biz bugün dünyanın hiçbir ülkesinin gerçekleştiremediği ve erişemediği bir kapasite ve özveri ile başarı hikayeleri yazıyoruz. Uyum demek kalıcılık demek değil biz bu işlere yeni de başlamadık. Biz bütün taşra teşkilatımız ile birlikte 200’ü geçen faaliyet gerçekleştirdik” diye konuştu.
Toplantıda konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, “Türkiye için göç yeni bir olgu değildir. Bu coğrafya tarihin her döneminde yoğunluğu ve sayıları değişmekle birlikte göç akınına tanıklık etmiştir. Ancak son dönemde bu göç akınları ciddi oranlarda artış göstermiştir. Sosyolojik olarak göç olgusuna hazır olan Türkiye, yaşanan yoğun göç akınları sonucunda hukuki ve idari alt yapısını da hızlıca geliştirmiş ve dünyaya örnek olabilecek bir göç yönetim sistemi kurmuştur” şeklinde konuştu.
Bu tip etkinliklerin toplumlar arası iletişimi geliştirdiğini belirten BMMYK Temsilcisi İsmet Yasak, “Bu tür etkinlikler; iki toplum arasındaki iletişimin daha doğru bilgilerle nasıl yapılacağı ile ilgili bir çalışmadır. Temenni ediyoruz ki çalışmanın sonucunda bu doğru bilgileri iletişim içerisinde bulunduğunuz insanlara aktararak aslında akıllarda var olan önyargıların ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışmadır, bir çabadır” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdim ise konuşmasında; sığınmacı çocuk ve ailelerinin dil becerilerinin geliştiğinin, Türkçeyi iyi konuşan ve yazan sığınmacı öğrenci ve yetişkin sayısında artış sağlandığının, öğrenci ve ailelerin birlikte yaptıkları faaliyetler ile Türk toplumuna entegrasyonları ve uyumlarında artış olduğunun ve okullara kayıt ve devamlılık oranlarında da artış yaşandığının altını çizdi.
İl Göç İdaresi Müdürü Yusuf Çakıcı, Samsun Göç İdaresi Müdürlüğü olarak kamu düzenini ve güvenliğini koruma perspektifi taşıyan ve göçmenlerin insan haklarını korumayı amaçlayan etkili bir göç yönetimi gerçekleştirilebilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Programda, Göç Uzmanı Emrullah Okur; Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar, İl Göç Uzmanı Kamil Üretir; Yabancıların Sosyal Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları, Diyanet İşleri Başkanlığından Ahmet Sünetçi; Yabancıların Din Hizmetlerinden Etkin Faydalanması ve Yönlendirme Mekanizması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden İsmet Yasak; Yabancıların Uyum Güçlükleri, Nedenleri ve Saha Gözlemleri, Milli Eğitim Bakanlığından Kadir Altunkaynak; Yabancıların Okul Kaydı ve Yönlendirme İşlemleri konularında bilgilendirme sunumu yaptı. Sorucevaplara da yer verilen çalıştay iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Programın ardından, Dr. Gökçe Ok, Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve beraberindeki heyet 2015’te Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen tasarımcı Hassan Massırı’nin evine konuk oldu. Suudi Arabistan kralına yaptığı özel resim ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Massrı özel tasarımı ile hazırladığı Türk bayrağını Dr. Gökçe Ok ve Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’na hediye etti.

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

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