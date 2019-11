Terme'de kan bağışı seferberliği

Türk Kızılayı ve AK Parti Samsun İl Başkanlığının başlattığı "100. Yılda 1919 Kan Bağışı" adlı kan bağışı kampanyasına Terme'den büyük destek geldi.

“100. Yılda 1919 Kan Bağışı” adlı kan bağışı kampanyasına Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti Terme ilçe Başkanı İbrahim Ar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

Etkinlik hakkında konuşan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, “Türk Kızılayı Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde ihtiyaç olan her vakit muhtaç insanlara en hızlı şekilde yardıma koşan ülkemizin gururu olarak, göğsümüzü kabartıyor. Türk Kızılayı'nı her platformda desteklemek boynumuzun borcu. Kan bağışı konusunda Termeli hemşehrilerimizi tebrik ediyorum birçok ilçenin hatta önünde bir hassasiyete sahipler. Her türlü destekte Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek var” dedi.



“Her zaman millet olarak yanındayız”

Türk Kızılayı'nın ülkenin ve dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine el uzattığına dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Türk milleti her zaman Kızılay'ın yanında ve arkasında duruyor. Bu kampanyaya destek olmak amacıyla AK Parti Terme İlçe Teşkilatı üyelerimiz buradalar, vatandaşlarımız buradalar kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Türk milleti özgürlüğünden vazgeçmiyor. Biz baş veririz, ama toprak vermeyiz.' İşte biz can veririz, kan veririz, ihtiyacı olana destek veririz. Kızılay ekibini ve ilçe başkanı ve ekibini ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.



Hedef 4 günde 500 ünite kan

AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar, "İl Başkanlığımızın önderliğinde 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı münasebetiyle 'Her kan bir can kurtarır' sloganıyla çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum. Terme olarak 4 gün içinde en az 500 ünite kan bağışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Türk Kızılay'ı Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu ise şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi sonrası Türk Kızılayı ve Terme Belediyesinin uyumlu çalışması sonucunda çok kısa sürede zor durumdaki ailelerin hemen hemen yüzde yüzüne ulaştık. Ali Başkanımız ve Başkan Yardımcımız Yasin Çakır ile birlikte güzel bir organizasyonla profesyonel bir ekiple felaketin yaralarını kısa sürede sardık. Genel merkezimizden de çalışmalarımızla ilgili çok övgü aldık. Ayrıca vatandaşlarımız çok olumlu tepkiler verdi.”

SAMSUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.