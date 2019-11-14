Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu açıklandı Temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç ...

İHA

Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu'na göre ilde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada 'düz dikiş makineci' yer alıyor.

Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu açıklandı Temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor

Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu’na göre ilde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada 'düz dikiş makineci' yer alıyor.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü(İŞKUR), Samsun’da istihdamın artırılması ve korunması, işsizliğin önlenmesine yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılı Ocak Ekim aylarında 23 bin 990 kişiyi özel sektörde işe yerleştirerek İl Müdürlüğüne verilen 26 bin 200 hedefinin yıl bitimine 2 ay kala yüzde 91,2 sini gerçekleştirdi. Açıklanan Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu’na göre temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor.

Samsun İşbaşı Eğitim Programı Engelli Katılımcı Sayısında Türkiye 1’incisi
Samsun Valiliği tarafından açıklanan raporda, “OcakEkim 2019 tarihleri arasında 84 bin 234 kişi ile bireysel danışmanlık görüşmesi, 20 bin 996 özel sektör iş yeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. İşbaşı eğitim programından OcakEkim 2019 tarihleri arasında 10 bin 17 kişi yararlanmış, kişilere toplam 54 milyon 610 bin 713 TL ödeme yapılmış ve bu kişilerin çoğunun istihdamı sağlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarından ise 2 bin 356 kişi yararlandırılmış 7 milyon 699 bin 105 TL ödeme yapılmıştır. Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı Engelli Katılımcı Sayısı hedefini ise 185 kişiye karşılık 453 kişi ile gerçekleştirerek Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerle ilgili olarak ise 13 engelli kendi işini kurma projesi ve 31 eski hükümlü kendi işini kurma projesi genel müdürlükçe onaylanarak hibe desteğinden yararlandırılmış ve kendi işlerini kurmalarının önü açılmıştır. OcakEkim 2019 tarihleri arasında 11 bin 800 kişiye toplam 82 milyon 108 bin 919 TL işsizlik ödeneği ödemesi ve 23 firmada 495 kişiye 1 milyon 40 bin 304 TL kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapılmıştır” açıklamalarında bulunuldu.

Açık iş oranının yüksek olduğu meslekler
Açık iş oranına da değinilen raporda, “Samsun ilinde açık iş oranı yüzde 1,2 olarak tespit edilmiştir. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 6,7 ile bilgi ve iletişim sektörüdür. Açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; en fazla açık işin tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek grubunda olduğu tespit edilmiştir. Bu meslek grubunda araştırma döneminde 232 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Samsun ilinde en fazla açık işi olan ilk üç meslek grubunun; tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, büro hizmetlerinde çalışan elemanlar, hizmet ve satış elemanları olduğu görülmüştür. İl genelinde açık işlerin yüzde 32’si için herhangi bir eğitim düzeyi talep edilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk sırada düz dikiş makineci mesleği yer alıyor
Temini en güç mesleklerinde değinildiği raporda, “Samsun’da temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla İmalat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir. Samsun'da temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada 'düz dikiş makineci' mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Eleman teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması yer almaktadır” bilgisi verildi.
Raporda ayrıca şu bilgilere yer verildi:
“Türkiye genelinde işletmelerin yüzde 19,3’ü istihdamın artacağı yönünde cevap verirken Samsun ilinde işletmelerin yüzde 22,8’i istihdamın artacağını beyan etmiştir. Öte yandan istihdamını azalacağını öngören işveren oranı Samsun ili için yüzde 4,1’dir. Türkiye genelinde 20+ istihdamlı işletmelerde 2020 NisanMayıs dönemlerinde 2019 NisanMayıs dönemine göre istihdamın yüzde 3,6 artacağı beklenmekte olup Samsun ilinde ise bu oran yüzde 5,1 olup ülke genelinin üzerinde gerçekleşmiştir. Samsun ilinde işverenler, istihdama en fazla katkı sağlayan teşvikin İlave İstihdam Teşviki olduğunu belirtmiştir. Ayrıca İşverenlerin yüzde 29’u, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı konusunda işletmelere olan desteğinin devamını istemektedir. İşgücü piyasasının mevcut durumunu görebilmek ve gelecek dönem eğilimlerini öngörerek veriye dayalı sağlıklı kararlar almak son derece önemli olup bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla Samsun İli İşgücü Piyasası Analiz Raporu hazırlanmıştır. Raporun nihai hali kısa bir zaman içerisinde yayınlanacak ve 'www.iskur.gov.tr' üzerinden erişime açılacaktır.”

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaattan malzeme çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaattan malzeme çalan şüpheli tutuklandı
Kavak’ta halk pazarında halk günü
YEREL HABERLER Kavak’ta halk pazarında halk günü
Terme'de kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Terme'de kan bağışı seferberliği
El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
YEREL HABERLER El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı artırma çabası Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen: “Amaç toplumsal alışkanlık ve özel hayatımızdaki beslenme ve aktiviteleri düzeltmek”
YEREL HABERLER 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı artırma çabası Başhekim Doç. ...
Tuhaf söyleşi OMÜ’de “Tuhaf Olmak Üzerine Bir Söyleşi" renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tuhaf söyleşi OMÜ’de “Tuhaf Olmak Üzerine Bir ...
Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum Çalıştayı-10 Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum ...
Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
Çocuk hakları için yürüdüler
YEREL HABERLER Çocuk hakları için yürüdüler
Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı
Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı
Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı
Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji’den açıklama “Depolama sahası için verilen mahkeme kararına saygımız sonsuzdur” Yasal eksikler giderilinceye kadar depolama sahasındaki inşaat işlemlerine ara verildi
YEREL HABERLER Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji’den ...
Ruh sağlığı hastaları geleceğe nefes oldu Ruh Sağlığı Hastanesinde ‘Yaşayan Duvar Projesi’ başlatıldı
YEREL HABERLER Ruh sağlığı hastaları geleceğe nefes oldu Ruh Sağlığı ...
Samsun TSO’dan “Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma” eğitimi
YEREL HABERLER Samsun TSO’dan “Aile Şirketleri Yönetimi ve ...
Liseli Sedat'ın organları umut oldu
YEREL HABERLER Liseli Sedat'ın organları umut oldu
17 yaşındaki gencin organları 4 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki gencin organları 4 kişiye umut oldu
Meyve veren ödev Öğretmen ödev verdi, öğrenciler 500 meyve fidanı dikti
YEREL HABERLER Meyve veren ödev Öğretmen ödev verdi, öğrenciler 500 ...
Otomobiline binerken öldürüldü
YEREL HABERLER Otomobiline binerken öldürüldü
KYK yurdunda kalan öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER KYK yurdunda kalan öğrencilerden örnek davranış
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Samsun’da kentsel dönüşüm başlıyor, 20 yıllık hayal gerçek oluyor TOKİ ile protokol imzalandı, hak sahipleri ile birebir görüşmeler başladı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Samsun’un 20 yıldır beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları başladı” “Yatay mimari olacak”
YEREL HABERLER Samsun’da kentsel dönüşüm başlıyor, 20 yıllık hayal ...
Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız ...
Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Sevilen çizgi film kahramanları ara tatilde ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X