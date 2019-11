Bafra'da hizmet seferberliği

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gecegündüz demeden bir yandan şehir genelinde yıpranmış yollarda asfalt yama yaparken, bir yandan da kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

139 mahallenin sorunları ve beklentilerinin bilincinde olan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, tüm beklentilere cevap verebilmek için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi. Başkan Kılıç, “Geçtiğimiz günlerde İlyaslıOrtadurak, OrtadurakPaşaşeyh Mahalleleri arasında bulunan yolda çalışmalarını bitiren ekiplerimiz, bu günlerde Hacıoğlu Mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra ise Terzili ve Kanberli Mahallerimiz ile devam edeceğiz. Çalışmalarımız, planladığımız program dâhilinde hızla gecegündüz devam edecek“ dedi.



“Tüm ekiplerimiz sahada”

Mahalle muhtarları ile sürekli istişare içinde bulunduklarını dile getiren Başkan Kılıç, “Uzakyakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek için samimi bir gayret ile çalışıyoruz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ile birlikte, ilçe merkezine 70 km olan Yenialan Mahallemizi de, çok yakın olan mahallerimizi de ziyaret ederek, muhtarlarımızdan ve mahalle sakinlerimizden sorunları dinliyor, yerinde değerlendiriyoruz. Her türlü sorunu bertaraf etme gayesi ile tüm ekiplerimiz sahada” diye konuştu.



“Büyükşehir Belediyemizle birlikte”

Her cuma günü farklı bir dış mahalleyi teknik ekip ile birlikte ziyaret ettiklerini ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmaların fizibilitelerini yaptıklarını belirten Başkan Kılıç, “Dış mahallelerimizin yol, sulama suyu ve içme suyu gibi ortak sorunlarını Büyükşehir Belediyemiz ile oluşturduğumuz program dâhilinde, çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

İmkânlar ölçüsünde, mevsim şartlarını da göz önüne alarak tüm ekipleri seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Kılıç açıklamasını şöyle tamamladı: “139 mahallemiz de çeşitli konularda hizmet beklentisi içinde, aynı anda tamamına cevap vermemiz mümkün değil. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz hem bu gerçeğin hem de ortaya koyduğumuz samimi gayretin farkında. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelmeye, onlarla aynı sofraya oturmaya, sorunlarımızı el birliği ile çözmeye devam edeceğiz.”

