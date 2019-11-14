BAL mezunlarından “Bal’dan Tatlı Türküler” konseri

Samsun Bafra Anadolu Lisesi (BAL) Mezunları Derneği tarafından, üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek amacıyla “BAL’dan Tatlı Türküler” adlı konser düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde Bafra Anadolu Lisesi mezunları ve okul öğretmenleri tarafından oluşturulan koro profesyonellere taş çıkarttı. Bafra’da değişik sektörlerde iş hayatında olan Bafra Anadolu Lisesi mezunları ve okul öğretmenlerinin yer aldığı koronun şefliğini Müzik Öğretmeni Münire Coşkun yaptı. Koro ve solo türkülerin yer aldığı konser izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Konser öncesi konuşan Avukat Serkan Dönüm, "Bundan 30 yıl önce kurulan okulumuz uzun yıllar devam eden üstün başarısı ile şehrimizde binlerce gencin Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okumasına vesile olmuştur. Bu başarının yanında Bafra Anadolu Lisesinde biz öğrencilere sosyal ve kültürel olarak da toplumsal yaşama katkı sağlama duygusu mümkün olduğunda aşılanmıştır. Bizler de Bafra Anadolu Lisesi mezunları olarak, 2007 yılında mezunlarımızı bir araya getirmek, aralarındaki iletişimi ve dayanışmayı sağlamak, mezunlarımız ile Bafra Anadolu Lisesinin manevi bağlarının devamını sağlamak için çalışmalara başladık. Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneği olarak amacımız, Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir tarafında olan mezunlarımız arasındaki iletişimi sağlamak, ortak gayelerimizin gerçekleştirilmesinde tüm mezunlarımızın desteğine ulaşmak, bu şehrin çocukları olarak şehrimizin sosyal, kültürel ve iktisadi gelişimine uzmanlık alanlarımız doğrultusunda katkı sağlamak olarak özetlenebilir. Tüm bunlarla birlikte Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneği olarak bir diğer faaliyetimiz ise üniversite eğitimine devam eden Bafra Anadolu Lisesi mezunlarına, belli şartlar dahilinde burs adı altında maddi katkı sağlamak, mezunlarımızın üniversite eğitimi sonrasında staj, mesleki gelişim, iş bulma ve benzeri konularda elimizden gelen katkıyı sağlamaktır. Bu yıl da Bafra Anadolu Lisesi mezunu 24 öğrencimize aylık düzenli olarak burs ödemesi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Konsere Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Aytaç Akın, okul müdürleri, Bafra Anadolu Lisesi mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

SAMSUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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