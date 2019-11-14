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25. Uyum Mahalle Buluşması Samsun'da yapıldı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: “Göçmen ...

İHA

– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iş birliği içerisinde düzenlediği 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 25'incisi Samsun'da gerçekleştirildi.

25. Uyum Mahalle Buluşması Samsun'da yapıldı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: “Göçmen olma pozisyonuna düşmeyeceğimizi iddia edemeyiz” Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş: “İyi ya da kötü yaklaşımlarımız ülkemiz hanesine yazılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Bizim medeniyetimiz bir insan bir dünya demek”

– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iş birliği içerisinde düzenlediği 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 25’incisi Samsun’da gerçekleştirildi.
Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 25’incisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, göçün yakıcı ve yıkıcı olduğunu ifade ederek, “Ama öznesi insandır. Hiçbirimizin hayat seyri boyunca göçmen olma pozisyonuna düşmeyeceğimizi iddia edemeyiz. Zaten insan olma hasebiyle sürekli göçüyoruz. Amacımız devlet olarak bu zor, yıkıcı ve yakıcı ortamın bir an evvel barış ve huzur iklimine kavuşmasıdır. O yüzden güçlü şeyler söylüyoruz” dedi.

“Samsun’da çeşitli statülerde bulunan 35 binden fazla yabancı"
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok’un ardından kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Samsun’da çeşitli statülerde bulunan 35 binden fazla yabancıya karşı birtakım görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, “Bunları her gün göç idaresinde, kayıt idaresinde, okullarımızda, sağlık merkezlerimizde yerel ve merkezi hizmetleri sağlayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunları yerine getirirken ev sahibi ile yabancılar arasında herhangi bir şekilde ötekileştirmeden, onları rencide ve rahatsız etmeden geçici olduklarından hareketle misafire yaptığımız iyilik ve iyi niyetle çalışmalarımızı yerine getirmek son derece önemli. Bir gün gelecek yabancılar ülkelerine geri dönecekler, bulunduğumuz yer resmi, özel, sivil ne olursa olsun fark etmez bizlerin tavır ve davranışları, iyi ya da kötü yaklaşımlarımız ülkemiz hanesine yazılacak. Onların her biri ülkelerine döndüklerine fahri birer elçimiz olacak ve ülkemizle ülkeler arasında köprüler kuracaklar. Bu köprülerle ileride ülkemizle ülkelerindeki insani, ticari ve kültürel bağların sağlıklı ve sağlam oluşturulması hepimizin vebal ve sorumluluğundadır” diye konuştu.

“Bizim medeniyetimiz bir insan bir dünya demek”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise bugün hem ensar hem de muhacirin burada bulunduğunu, önemli olan bu buluşmayı her daim kendi bünyelerinde tutmak olduğunu belirtti. Başkan Demir, “İkisinin birbirlerine olan yaklaşımı, bağlılığı, sevgisi ve saygısında rahmet var, bereket var. Samsun’da bu akşam burada özellikle temsilen misafir olan kardeşlerimizin çok büyük acılardan felaketlerden dolayı şehrimizde bizim misafirimizler. Burada bulundukları süre içerisinde bu programın amacı kardeşlik hukuku içerisinde onurlarıyla güvenlik içerisinde insan ve aile olmaktaki tüm insani hak ve hukuklarını rahatça misafirlerimizle Samsunlu kardeşlerimizle birlikte yaşamasını mümkün kılmak. Topyekun bizim medeniyetimizin hedefi aslında budur. Bizim medeniyetimiz bir insan bir dünya demek. Bunun üzerine söylenecek çok şey yok. Bizim birbirimize olan sevgimiz ve kardeşliğimizin niteliği ve bereketi buradaki misafir kardeşlerimizin o felaket olarak nitelediği yaşadıkları ülkelerinden buraya göç etmelerine sebebiyet verecek olayları ancak o zaman yenebileceğiz” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmaları sonrası program çeşitli etkinliklerle geç saatlere kadar devam etti.

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

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