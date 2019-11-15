Küresel İklim Değişikliği ve Samsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küresel İklim Değişikliği ve Samsun

İHA

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "Küresel İklim Değişikliği ve Samsun " konulu konferans gerçekleştirildi.

Küresel İklim Değişikliği ve Samsun

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “Küresel İklim Değişikliği ve Samsun ” konulu konferans gerçekleştirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından Şehit Ömer HalisdemirÇok Amaçlı Salonunda verilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürü Yücel Yüce, SAMÜ yönetici ve akademisyenleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Konferans öncesinde bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunları haline geldiğini belirterek, "Hepimiz için en önemli konu insan sağlığıdır. Sağlığın dışında da her şey boştur. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insan sağlığından da önemli bir konu haline geldi. Çünkü toplumları topyekûn tehlikeye götüren fiili durum söz konusudur. Samsun, Karadeniz’in en özel coğrafyasıdır. Bu nedenle iklim değişikliğinin farkında değiliz ama çok etkileniyoruz. Bu sene Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde yaşanan sel olaylarında bir gecede metrekareye 205 kilogram yağış düştü. Ondan kısa bir zaman önce de bölge, metrekareye 140 kilogram yağış aldı. Bu tamamen iklim değişikliğinin meydana getirdiği bir olaydır. Afet sonrası ortaya çıkan maddi zarar, selden önce almamız gereken tedbirlere harcanacak yatırımdan çok daha fazla oldu. Dünyada iklim değişikliğine sebebiyet veren her şeyi geri kazanmak için kat kat fazlasını harcayacağız. Muhtemelen de çok zorlanacağız. Konu bu kadar önemli ve hassas" dedi.
Konuşmasında Samsun Üniversitesinin çalışmalarından övgüyle söz eden Başkan Demir, “Samsun Üniversitesi yeni kurulmasına rağmen sayın rektörümüzün yönetiminde çok güzel hizmetlere ve çalışmalara imza atıyor. Üniversitemize böyle bir program başlattığı için de çok teşekkür ediyorum. 2'nci yılında olmasına rağmen Samsun Üniversitesi, hocalarımızın gayretiyle çok önemli bir yere geldi. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğini göreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun Üniversitesi ile iş birliği içerisinde şehrimizi birlikte daha güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.
Ardından söz alan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Bizim planımız Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde akademik etkinliklerimizi şehir merkezinde gerçekleştirmek. Bu durumun nedeni ise şu: Kampüsteki yapılan etkinlikler sadece kampüsteki öğrencilere hitap ediyor, fakat biz üniversite olarak içinde yaşadığımız şehre katkı sağlamak istiyoruz. Şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik değişikliğinde öncü olmak istiyoruz. Bunun içinde bu etkinlikleri şehirle beraber ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmak suretiyle gelen konuşmacılardan hep birlikte istifade edelim ve şehrimizi, ülkemizi geliştirme noktasında daha emin adımlarla ilerleyelim” ifadelerini kullandı.
Yoğun çalışma programına rağmen vakit ayırıp konferans davetini kırmayan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na teşekkür eden Prof. Dr. Rektör Aydın konuşmasında, küresel iklim değişikliği çok az tedbirlerle pek çok belaları defedeceğimiz bir konu olduğuna dikkatleri çekti.

“Sıcaklığın artmasından dolayı şehir su kaybına uğrayacak ve gök gürültülü sağanak yağışlarda artış olacaktır”
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun konuşma başlıklarını Samsun’da sıcaklık, yağış, su, afetler ve öneriler oluşturdu. Doğal iklim değişikliğinin hep var olduğunu, ancak bu kadar hızlı olmadığını aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu aynı zamanda küresel ısınma sonrasında hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar ve tropikal hastalıklar konusunda uzmanlara ihtiyaç olacağını dile getirdi. Samsun’daki önemli ekonomik kaynaklardan biri olan balıkçılığın tehlike altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu bunun yanı sıra Bafra ve Çarşamba Ovalarının su altında kalabileceği riskinden de bahsettiği konferansta, “Samsun’da iklim değişikliğinden dolayı şu anda yağışlarda önemli bir azalma ya da artış görülmüyor ama sıcaklığın artmasından dolayı şehir su kaybına uğrayacak ve gök gürültülü sağanak yağışlarda artış olacaktır. Samsun’un en büyük problemi bahar yağışlarının azalmış olmasıdır” dedi.
Kadıoğlu depremlerin artmadığını, iklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik afetlerin arttığını ifade ederken, küresel iklim değişikliği ile mücadele yolu olarak zararı azaltma ve uygulama yollarının arttırılması için, “1Her ölçekte iklim değişikliğine uyum için tarımsal faaliyetler planlanmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasına sahip olunmalı, 2Tarım ve su havzaları korunarak amaç dışı kullanımı tümüyle engellenmeli, 3Doğru yerde, doğru bitki türünün seçilmesi ve doğru zamanda ekilmesi teşvik edilmeli, 4Su kıtlığının nedenleri sadece iklim değişikliğinde aranmamalı, 5Buharlaşma ve su kayıpları mümkün olduğunca azaltılmalı” önerilerinde bulundu.
Konuşmasının ardından, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı tarafından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na plaket takdim edildi. Konferans fotoğraf çekimi ile son buldu.

SAMSUN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

25. Uyum Mahalle Buluşması Samsun'da yapıldı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: “Göçmen olma pozisyonuna düşmeyeceğimizi iddia edemeyiz” Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş: “İyi ya da kötü yaklaşımlarımız ülkemiz hanesine yazılacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Bizim medeniyetimiz bir insan bir dünya demek”
YEREL HABERLER 25. Uyum Mahalle Buluşması Samsun'da yapıldı Göç ...
BAL mezunlarından “Bal’dan Tatlı Türküler” konseri
YEREL HABERLER BAL mezunlarından “Bal’dan Tatlı Türküler” konseri
Bafra'da hizmet seferberliği
YEREL HABERLER Bafra'da hizmet seferberliği
Fazlıoğlu: “Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor” OMÜ İlim, Kültür ve Sanatevinin İlk Konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
YEREL HABERLER Fazlıoğlu: “Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde ...
Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" tam gaz
YEREL HABERLER Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi" tam ...
Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Minik yüreklerden ihtiyaç sahiplerine destek
Başkan Özdemir: “Mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Mahallelerimize hizmet götürme ...
Samsun'da diyabet yürüyüşü
YEREL HABERLER Samsun'da diyabet yürüyüşü
Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu açıklandı Temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor
YEREL HABERLER Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' ...
İnşaattan malzeme çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaattan malzeme çalan şüpheli tutuklandı
Kavak’ta halk pazarında halk günü
YEREL HABERLER Kavak’ta halk pazarında halk günü
Terme'de kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Terme'de kan bağışı seferberliği
El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
YEREL HABERLER El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı artırma çabası Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen: “Amaç toplumsal alışkanlık ve özel hayatımızdaki beslenme ve aktiviteleri düzeltmek”
YEREL HABERLER 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı artırma çabası Başhekim Doç. ...
Tuhaf söyleşi OMÜ’de “Tuhaf Olmak Üzerine Bir Söyleşi" renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Tuhaf söyleşi OMÜ’de “Tuhaf Olmak Üzerine Bir ...
Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum Çalıştayı-10 Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Ok: “Hangimiz göçmen değiliz ki" Sosyal Uyum ...
Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
Çocuk hakları için yürüdüler
YEREL HABERLER Çocuk hakları için yürüdüler
Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı
Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı
Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı
Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji’den açıklama “Depolama sahası için verilen mahkeme kararına saygımız sonsuzdur” Yasal eksikler giderilinceye kadar depolama sahasındaki inşaat işlemlerine ara verildi
YEREL HABERLER Çarşamba BES için Oltan Köleoğlu Enerji’den ...
Ruh sağlığı hastaları geleceğe nefes oldu Ruh Sağlığı Hastanesinde ‘Yaşayan Duvar Projesi’ başlatıldı
YEREL HABERLER Ruh sağlığı hastaları geleceğe nefes oldu Ruh Sağlığı ...
Samsun TSO’dan “Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma” eğitimi
YEREL HABERLER Samsun TSO’dan “Aile Şirketleri Yönetimi ve ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X