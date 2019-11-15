TRSM çalışanlarına yönelik Psiko-Eğitim Uygulama Modülü

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) çalışanlarına yönelik 'PsikoEğitim Uygulama Modülü' eğitimi tamamlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve OKA tarafından hibelendirilmeye hak kazanan PsikoEğitim Uygulama Modül eğitimi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde şizofreni hastalarıyla birebir ilgilenen, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve ergoterapistlerden oluşan 35 sağlık personelinin katılımıyla tamamlandı. Eğitim hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ruhsal sorunları olan hastaların tedavisi ve normal hayata tekrar kazandırılmasının kendileri için önemli bir hedef olduğunu, bu amaçla Samsun’da PsikoEğitim Uygulama Modüle eğitimini OKA desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu eğitimle Avrupa’da standartlarında uygulanan PsikoEğitim Uygulama Modülünü Samsun’a getirdiklerini ve bu yöntemi Türkiye’de il genelinde uygulayacak olan ilk Sağlık Müdürlüğü olacaklarını söyleyen Oruç, "Eğitim kapsamında ilk etapta temel eğitici eğitimlerini tamamladık. Bu safhadan sonra Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden hizmet alan 4 bin 129 hastanın ve ailelerinin de eğitime dahil edilerek tedavi sürecinde ortak bir dil oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde ağır ruh sağlığı bozukluğu olan her hasta için bireysel tedavi belirlendiğini ifade eden Oruç, “Çalışmamız bu anlamda da hem hastalar hem sağlık çalışanları tarafından bir rehber bir yol göstericidir. Eğitim 8 ana modülden oluşuyor. Bu modüllerin hastaların toplumda diğer insanlarla nasıl iletişime geçeceği, bir sorunla karşılaştığında nasıl çözeceği, kullandıkları ilaçların etkilerinin ve yan etkilerinin neler olduğunu, hastalıklarının belirtilerinin neler olduğu ve bunlarla nasıl baş edecekleri konularını kapsıyor” diye konuştu.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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