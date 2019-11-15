Gurbetçi iş adamından vefa

Samsun Yakakent İnan Karaaba İlk /Ortaokulu öğrencilerine gurbetçi iş adamından destek geldi.

Londra’da yaşanan Yakakentli iş adamı Barbaros İnan, Yakakent Karaaba İlk /Ortaokulunun bütün öğrencilerine okul kıyafeti hediye etti. Londra’da işini kuran ve fırsat buldukça Yakakent’e gelen Barbaros İnan, yıllarca hayalini kurduğu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnan, "Çocukların mutluluğu beni bir kat daha mutlu etti. Gelecekte de yeni yardımlar yapmak için şimdiden hayaller kurmaya başladım. Bizi Karaaba Ortaokulumuza yönlendiren arkadaşlarıma, okulumuz idarecileri ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Servet Altuntaş da, "Barbaros İnan'a ve babaları Ahmet İnan'a bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. İnanıyorum ki bu davranışınız okulumuzun başarı ivmesini artıracaktır" diye konuştu.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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