“Çalıkuşu” sahnelenecek

Reşat Nuri Güntekin’in romanı “Çalıkuşu”, Merih Bahar Çimenciler’in koreografisiyle Samsun’da sahnelenecek.

Türk sanat müziği ezgileri eşliğinde sahneye koyulan bale eseri 16 Kasım Cumartesi akşamı gösterilecek. Biletleri satışa açıldığı hafta tükenen, Türk sanat müziği eserlerinden seçmelerin yer aldığı, dönemin ruhunu izleyenlerin içine işleyen “Çalıkuşu” balesi, Merih Bahar Çimenciler’in koreografisiyle izleyenlerle buluşacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan ekip ile dönemin ruhu kanun, bendir, ud ve ney gibi Türk sanat müziğinin eşsiz enstrümanlarıyla sahnede tekrar yaşatılacak.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan roman, yaramazlıklarından dolayı “Çalıkuşu” lakabı takılan Feride’nin hayatını anlatıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun sosyolojik ve ekonomik durumunu olduğu gibi gözler önüne seren eserde; idealist, gururlu ve alımlı bir kadın olan Feride, Kamuran ile yaşadığı aşkın hüzünlü bitmesinin acısıyla, seneler boyu Anadolu’nun farklı illerinde öğretmenlik yaparak mutluluğu araması işleniyor.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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