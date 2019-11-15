Öğrenci-mezun buluşmasında ‘diyabet’ farkındalığı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında öğrencimezun buluşması düzenledi.

Etkinlikte, OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Bilimlerinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyetisyeni Uzm. Dyt. Merve Köksal, “Dünya Diyabet Günü Farkındalığı” konulu sunum yaparak öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin sonunda Beslenme ve Sağlık Kulübü öğrencileri, beslenme laboratuvarında hazırladıkları diyabetik tatlandırıcılı kurabiyeler ikram ederek diyabetin ve “14 Kasım Dünya Diyabet Günü”nün önemine dikkat çekti.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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