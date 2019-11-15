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Çocuk yuvasına 'bulaşık makinesi' alarak uzlaştılar

İHA

Samsun'da 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından adliyelik olan taraflar, 'çocuk yuvasına bulaşık makinesi ve ütü alınması' şartıyla uzlaştı.
Samsun'da Ender Kaya (26) adlı genç kayınvalidesi, baldızı ve bacanağı arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada hakkında yapılan şikayet üzerine 'basit yaralama ve tehdit' konusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası uzlaştırma savcılığı tarafından tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Arslan Üner'e verildi. Arslan Güner devreye girerek her iki taraflarla görüşüp taraflar hakkında dava açılıp mahkemede yargılanmaları yerine barışmalarını talep etti. Karşı taraf Ender Kaya'nın çocuk yuvasına bulaşık makinesi alması halinde uzlaşarak şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Ender Kaya da bu teklifi kabul ederek Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Evlerine 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet ütü alarak uzlaşmacı Arslan Üner ile beyaz eşyaları yuvaya teslim ettiler.
Ender Kaya, "Başımıza böyle bir olay geldi. Biz bu olayda haklıhaksız aramıyoruz. Bu beyaz eşyayı çocuklarımıza aldık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Böyle bir şey hediye almak herkese nasip olmaz. Allah bize böyle bir şey nasip etti. Ben de bir babayım" dedi.
Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu bir adım attılar. Bu tür paylaşımların artması toplumun arasındaki birlikteliği sevgiyi yayacak. Olay sadece suç veya suçlu neticesinde değil de barışın çoğalmasına fayda vereceği için hepimiz kazançlı çıkacağız. Uzlaştırmacı kurum olarak sosyal yaraları pansuman etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SAMSUN

15 Kasım 2019 Cuma

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