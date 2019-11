İlkadım'a Kosovalı kardeş İlkadım Belediyesi, Kosova'nın Mamuşa Belediyesi ile kardeş belediye oldu

İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş birlikte ziyaret eden Kosova Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, İlkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi "kardeş belediye protokolünü” imzaladı. İmzalanan protokol ile belediye başkanları, ortak çalışmaların arttırılarak ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet için her zaman yan yana olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.



"Başkan Demirtaş’ın dost canlısı olması bizim için en önemli etken"

İki belediye başkanın karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu imza protokolünde kardeş belediyeciliğin önemine değinen Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, "Öncelikle ziyareti büyük bir kaynaşma ve fırsat olarak görüyoruz. Belediye Başkanın İlkadım’da yapacağı proje ve çalışmanın bizim için ufuk açıcı olması söz konusu oldu. Karşılıklı oldukça güzel bir etkileşim içerisinde olduğumuzu burada ifade etmeliyim. Özellikle İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın çok iyi bir insan olması, dost canlısı bir insan olması, gönlünü kalbini bize açmış olması bu ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli bir etkendir. Herkesin bir birini sevdiği, saydığı memleketin her tarafına en iyi hizmetin götürüldüğü bir Türkiye'yi yaşayacağız. İnsanı ayakta tutan manadır, gönüldür, sevdadır. Bizler Türk bayrağına sevdalı bir toplumuz. Ben de bu yolda çalışan bir belediye başkanı olarak sadece kendi ilçemin değil sizlerin de hizmetinde olduğumu söylemek için buraya geldim" şeklinde konuştu.



“İnsan odaklı belediyeciliğe önem veriyoruz”

İmzalanan protokolün ilçede yaşayan vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek için dayanışma içinde davranacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz sizleri oradaki uç beyleri olarak görüyoruz. Bugün gün boyunca, yarın da vakit yettiğince hizmetlerimizi, eserlerimizi kendilerine takdim edeceğiz ve tecrübelerimizi anlatacağız. Bunlar çok önemli. Biz bunların ötesinde de özellikle sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik, insana dokunan belediyecilik noktasında da iş birliğimizi geliştirme konusunda da ayrı bir kararlılığı ortaya koyuyoruz. İmzaladığımız protokolle buraya gelen dostlarımıza her iki şehrin halklarının birbirine yakınlaşmasını sağlayacağız. Bu protokolün, bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacağız”

Kardeş belediye olarak her zaman el ele olacaklarını, her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını vurgulayan Demirtaş, “Bu çalışmaların içinde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi de, yerel yönetimler düzeyinde halklarımızın birbirine daha çok yakınlaşması, gönül köprülerini, daha güçlü bir milli birlik ve beraberlikle ortak bir milli şuuru oluşturabilmesidir” diye konuştu.

İmza töreninde her iki belediye başkanı birbirine hediye takdiminde bulundu.

