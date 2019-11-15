FETÖ'den aranan şahıs uygulamada yakalandı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen bir kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.