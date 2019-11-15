Yargılanmaktan beyaz eşya bağışlayarak kurtuldu

SAMSUN'da bir süredir ayrı yaşadığı eşinin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ender Kaya (26), uzlaşma yolunu seçip, Çocuk Evleri Sitesi'ne bulaşık makinesi ve ütü bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu.

Eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve aralarında sorun bulunan Ender Kaya hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi. Taraflar arasında iletişim kuran Uzlaştırma Bürosu, Kaya'nın Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukların yararına bulaşık makinesi ve ütü almasını istedi. Uzlaştırmayı kabul eden Kaya, satın aldığı ihtiyaçları teslim ederek yargılanmaktan kurtuldu.

'HERKESE NASİP OLMAZ'

Bu tarz olayların herkesin başına gelebileceğini söyleyen Ender Kaya, "Bu konuda haklıyı haksızı aramıyoruz. Böyle güzel bir işe vesile olmak herkese nasip olmazdı. Her şeyden önce buradaki çocukların mutluluğunu önemsiyoruz. Ben de bir babayım ve böyle bir şeye dahil olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu adımlar attı. Bu tür paylaşımların artması toplumun arasındaki birlikteliği yayacaktır. Olay sadece suç veya suçlu açısından değil, barışın çoğalmasına da fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.





SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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