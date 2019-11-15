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Başkan Demir, Yabancılar Çarşısı esnafıyla buluştu

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yabancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Şehir merkezine yönelik hazırlıkları devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Demir, Çarşı esnafına, "Yabancılar Çarşısı'nın sorunlarını sizlerle birlikte çözeceğiz" dedi.

Başkan Demir, Yabancılar Çarşısı esnafıyla buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yabancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Şehir merkezine yönelik hazırlıkları devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Demir, Çarşı esnafına, "Yabancılar Çarşısı'nın sorunlarını sizlerle birlikte çözeceğiz" dedi.
Yabancılar Çarşısı esnafının davetine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, esnaf tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı. Yoğun ilginin yaşandığı buluşmada Başkan Mustafa Demir, Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaattin Sayın, Oda Başkanı Olcay İnanç, Cami Dernek Başkanı Şamil Aymak ve Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz’den Çarşı'nın durumuyla ilgili bilgi aldı.

Fuar, batı park ve yabancılar pazarı
Çarşı esnafına hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, kentin her alandaki sorunlarına tek tek neşter vurmaya başladıklarını, yakın gelecekte Samsun’da önemli değişim ve gelişimlerin yaşanacağını söyledi. Başkan Demir, "Seçim kampanyası sırasında ne söylediysek ona göre hareket ediyor, ona göre çalışıyoruz. Başkan seçildikten sonra başka türlü konuşmak bizim fıtratımızda yok. Söz verdiğimiz ve konuştuğumuz tüm sorunlarla ilgili başlattığımız çalışmalar sürüyor. Bunlardan birisi de Samsun Fuarı. Fuar alanını yeniden inşa edeceğiz demiştik. Bununla ilgili önemli mesafe kat ettik. 'Kentsel Dönüşüm'ü başlattık. Gülsan Sanayi ile ilgili proje üzerinde çalışılıyor. Doğu Park ve arkasından Yabancılar Pazarı’nı da içine alan yeni bir konsept planlıyoruz. Bunlar devasa projeler. Yabancılar Pazarı da fuar alanının merkezi olacak. Ancak biraz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yeniden inşa edilirse nasıl olur?
Kent merkezinin dizaynına ilişkin projeler hakkında çarşı esnafını bilgilendiren Başkan Mustafa Demir, şöyle devam etti:
"Hizmet yapanın önünde engel yok. Bizim ana felsefemiz, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin belediyeye, esnafa ve vatandaşlara yarayacak şekilde sunulmasıdır. Bu noktada ‘Merkez Samsun’ dediğimiz Cedit ile Canik arasında kalıcı, akılcı ve vizyoner projelerle yeni bir inşa sürecine giriyoruz. Şehir merkezini topyekun ihya edeceğiz. Yabancılar Çarşısı ile ilgili projemizi sizlerle paylaşacağız. Mevcut haliyle ne yapılabilir, yeniden inşa edilirse nasıl olur? Bunları proje kapsamında konuşacağız. Buradaki yapıyı ve esnafımızı yeni konsept projesine entegre edeceğiz. İnşallah çok özel bir statüde hizmet veren esnaf olacaksınız. Çatı sorunun çözülmesi noktasında fizibilite çalışması yapıp maliyetleri çıkaracağız. Sonra oturup sizlerle konuşacağız. Buranın sorunlarını da birlikte çözeceğiz."

“Saathane, marka proje olacak”
Saathane Meydanı Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane Projesi çok çetrefilliydi. Orada yargı süreci vardı. Esnafla mutabakata vardık ve şuan proje hazırlıyoruz. Bu bölgede Samsun’u ciddi anlamda markalaştıracak bir doku oluşturacağız. Her şeyi anlaşma ve helalleşmeyle yapıyoruz. Doğrunun önünde engel yok. Samsun, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bu şehri, geleceğe hep birlikte taşıyacağız" şeklinde konuştu.

SAMSUN

15 Kasım 2019 Cuma

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