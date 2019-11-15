Un fabrikasından hırsızlık şüphelisine adli kontrol

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Samsun'da havalandırma penceresinden girdiği un fabrikasından hırsızlık yapan şahıs yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir un fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı R.S. (45) gece havalandırma penceresinin camını kırarak girdiği un fabrikasından 3 adet yangın tüpü, 1 çuval antikron kablo, pense ve tornavida takımı olmak üzere toplam 15 bin liralık malzeme çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak R.S.'yi İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:23

YATSI 18:46

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