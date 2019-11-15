Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu

Çarşambaspor Futbol Akademisi sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı Halit Doğan'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Yemeğin ardından Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve antrenörler ve Çarşambaspor Futbol Akademisi U13, U15, U17, U19 alt yapı takımlarının güncel durumu ve hedefleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Halit Doğan şuanda playoff gruplarında mücadele eden ve gelecek yıl elit lige çıkmayı başaran takımlara ve lige yeni başlayan U19 takımına başarılar diledi.

Yemeğe ayrıca, Belediye Meclis Üyeleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğtim Müdürü Mustafa Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım ve Kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

SAMSUN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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