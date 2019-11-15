Yılport Samsunspor´da Ertuğrul Sağlam dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllığına anlaştı.
SAMSUN
15 Kasım 2019 Cuma
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