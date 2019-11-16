Samsun'da ırmakta baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

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Samsun'da ırmakta suyun içinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Mert Irmağı'nda 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmakta suyun içinde yaralı halde baygın olarak bulunan 31 yaşındaki Özkan Sönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma Timi tarafından sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Özkan Sönmez, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti.

Özkan Sönmez'in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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