Nebiyan Doğa Festivali başladı Tahtaralli yarışı nefes kesti

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından organize edilen “1. Nebiyan Doğa Festivali” renkli görüntülerle başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topal, “Geç kalınmış bir festival. Nebiyan Dağı ve etekleri çok güzel ve nezih bir yer. Burası Türkiye’nin dört bir yanında festival olarak düzenlenen birçok yere göre daha güzel. 2 kilometrelik bir mesafede kamp alanı ve stantlar kuruldu. Konuklarımız buraları gezdiğinde çok güzel bir yere geldiğini fark etmiş olacak” dedi.



“Gün gelecek Samsun’un turizm gelirleri Antalya’yı geçecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Samsun, Türkiye’nin en güzel coğrafyası. Hatta dünya çapında da bir coğrafya. Dünyanın birçok ülkesini gördük. İklimi itibarıyla, coğrafyası itibarıyla Allah’ın birçok şey bahşettiği bir şehir. Bunu hem Samsun hem Türkiye bütün bölgeleriyle birlikte bir marka değerine kavuşturup 19 Mayıs ve Samsunumuzun çok önemli bir turizm kültür çevre duyarlılığını da en üst düzeye çıkartır bir hale geleceğiz. Şu anda Türkiye’nin turizmde Türkiye’nin en önde gelen çok ciddi anlamda da turizm de ön planda olan şehrimiz Antalya. Antalya’nın turizm noktasında öne çıkan özelliği nedir? Güneş ve deniz. Bunun üzerine tarih turizmini ekleyebiliriz. Samsun’un turizm potansiyelinin Antalya’dan daha fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Gün gelecek, zaman gelecek Samsun’un turizm gelirleri Antalya’yı geçecek” diye konuştu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mehter takımı sahneye çıktı. Mehter takımının seslendirdiği marşlar kalabalığı coşturdu. Halk oyunları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Ekibi’nin gösterileri etkinliğe renk kattı.



Opera ve bale konseri ile Tahtaralli yarışı

Daha sonra sahneye Samsun Devlet Opera ve Balesi çıktı. Opera ve Bale sanatçıları, piyanist Anna Tarakanova eşliğinde bir konser verdi. Nebiyan Dağı parkurunda yapılan ‘Tahtaralli' yarışları nefes kesti. Yarışlar sonucunda, yarın (Pazar günü) yapılacak olan yarışlarda mücadele gedecek finalistler belli oldu. “Nebiyan Fasulyesi Tat Yarışması” adı altında düzenlenen yarışmaya katılan kadınların kendi ürettikleri ve pişirdikleri Nebiyan fasulyesinin jüri üyeleri tadına baktı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güler, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival Pazar günü yapılacak olan değişik etkinliklerle son bulacak.

SAMSUN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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