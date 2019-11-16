Nebiyan Dağı'nda opera gösterisi

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19 Mayıs Belediyesince düzenlenen 1. Nebiyan Doğa Festivali'nde, sanatseverler operayla buluştu.

Doğa Festivali'ne gelenlere 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı’nda Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçıları İtalyan halk müziği ve türkü şöleni ile unutulmaz bir gün yaşattı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçıları, piyanist Anna Tarakanova eşliğinde sanatseverlere, ”Napoli ve Türküler” adlı konser verdi.

SAMSUN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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