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‘Elif’in Düşleri’ Samsun’da miniklerle buluştu

İHA

Samsunlu çocuklar, sebze ve meyvelerin faydalarını bu kez sevilen çizgi film kahramanı Elif'den dinledi.
Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde çocuklar için eğitici ve eğlendirici bir dizi etkinlik düzenleyen Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sevilen çizgi film karakteri Elif’i konuk etti. Piazza’nın etkinlik alanında oluşturulan sahnede çocukların karşısına çıkan Elif, her gün ziyaret ettiği dedesinin manav dükkanında meyve ve sebzelerle sohbet ederken çocukları hem eğlendirdi hem de faydalı bilgiler verdi. Şarkılar ve oyunlarla renklenip, müzikal tadında gerçekleşen etkinlikte çocuklar sebze ve meyvelerin sağlığa faydalarını Elif'den dinlediler. Dans ve şarkılarla geçen etkinlik çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
18 Kasım Pazartesi gününe kadar 14.0016.0018.00 saatlerindeki seanslarla çocukların karşısında olmaya devam edecek olan Elif, sahneyi 1921 Kasım tarihlerinde “Harika Kanatlar” etkinliğine bırakacak. Samsunlu çocuklar, her bölümünü heyecan ve merakla bekledikleri Harika Kanatlar’ın ardından 2224 Kasım tarihlerinde ise bu kez bir Anadolu masal kahramanı olan Keloğlan ile buluşacak.

SAMSUN

17 Kasım 2019 Pazar

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