Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da parkta bekçiler tarafından baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçiler tarafından parkta baygın halde bulunan İsmail Çelebi (61) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.