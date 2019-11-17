TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5

– TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında Samsunspor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’u 50 yendi. Samsunspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da karşılaşmayı tribünden takip etti.



Stat: Vakfıkebir İlçe

Hakemler: Cihan Ataş xx, Ufuk Uğurlu xx, Okan Akbal xx

Hekimoğlu Trabzon: Bekir x, Miraç xx, Talha x (Ali dk. 68 x), Bahadır x, Volkan x, Oğuzhan x, Samet xx, Hakan x (Murat dk. 43 x), Mertcan xx, Caner x (Emrullah dk. 46 x), Taha Balcı x

Samsunspor: Nurullah xx, Samet Asatekin x, Yalçın xx, Erkam xx (Ercan dk. 73 x), Gökhan Meral xx, Guido xx (Enes dk. 84 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 64 x), Gökhan Alsan xx, Ferhat xxx, Bahattin xxxx, Atabey xx

Goller: Bahattin (dk. 6, 36 ve 39), Ferhat (dk. 47), Atabey (dk. 90+1) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Oğuz (Samsunspor), Murat, Mertcan, Alper Avcı (T. D.) (Hekimoğlu Trabzon)

SAMSUN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:45

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